Die prachtvoll geschmückte zweitgrösste Glocke stammt von den Zuger Giessern Brandenberg, deren Glocken ansonsten eher in den zentralen und östlichen Landesteilen zu finden sind. Sehr weit gereist ist die dritte Glocke, die in der Champagne von einer Giesserei hergestellt wurde, die um die Jahrhundertwende überraschend viele Glocken in die Kantone Waadt und Freiburg lieferte.
Glocken der Heimat Düdingen, St. Peter und Paul
Historisch sehr interessantes Ensemble mit Glocken verschiedenster Herkunft. Besondere Bedeutung geniesst die Grundglocke als grösstes Werk der Giesserei Arnoux und gleichzeitig schwerste Glocke des deutschsprachigen Kantonsteils.
