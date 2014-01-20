Die prachtvoll geschmückte zweitgrösste Glocke stammt von den Zuger Giessern Brandenberg, deren Glocken ansonsten eher in den zentralen und östlichen Landesteilen zu finden sind. Sehr weit gereist ist die dritte Glocke, die in der Champagne von einer Giesserei hergestellt wurde, die um die Jahrhundertwende überraschend viele Glocken in die Kantone Waadt und Freiburg lieferte.

Glockendetails