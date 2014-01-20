 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Eggersriet, St. Anna

Für die Gegend typisches Vierergeläut im so genannten „Salve-Regina“-Motiv (Dur-Dreiklang und Sexte, benannt nach dem Mariengesang im Stundengebet).

20.01.2014, 09:43

Teilen

Die drei älteren Glocken der Giesserei Grassmayr untermalen das Geläut mit ihrem trockenen Timbre und den charakteristischen Summtönen, darüber glitzert eine klanglich sehr gelungene Glocke von Emil Eschmann.

Glockendetails

OrtEggersriet SG
ObjektKirche St. Anna
Konfessionkatholisch
Aufnahme2003
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
des'1869Gebr. Grassmayr, Feldkirch
f'1869Gebr. Grassmayr, Feldkirch
as'1869Gebr. Grassmayr, Feldkirch
b'1966Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)