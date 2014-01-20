Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat
Inhalt
Glocken der Heimat
-
Eggersriet, St. Anna
Für die Gegend typisches Vierergeläut im so genannten „Salve-Regina“-Motiv (Dur-Dreiklang und Sexte, benannt nach dem Mariengesang im Stundengebet).
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Die drei älteren Glocken der Giesserei Grassmayr untermalen das Geläut mit ihrem trockenen Timbre und den charakteristischen Summtönen, darüber glitzert eine klanglich sehr gelungene Glocke von Emil Eschmann.
Glockendetails
Ort Eggersriet SG Objekt Kirche St. Anna Konfession katholisch Aufnahme 2003 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser des' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch f' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch as' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch b' 1966 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
bolj
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat