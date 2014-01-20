Inhalt

Glocken der Heimat - Eggersriet, St. Anna Für die Gegend typisches Vierergeläut im so genannten „Salve-Regina“-Motiv (Dur-Dreiklang und Sexte, benannt nach dem Mariengesang im Stundengebet).

Die drei älteren Glocken der Giesserei Grassmayr untermalen das Geläut mit ihrem trockenen Timbre und den charakteristischen Summtönen, darüber glitzert eine klanglich sehr gelungene Glocke von Emil Eschmann. Glockendetails Ort Eggersriet SG Objekt Kirche St. Anna Konfession katholisch Aufnahme 2003 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser des' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch f' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch as' 1869 Gebr. Grassmayr, Feldkirch b' 1966 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil

