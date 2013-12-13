Radio SRF Musikwelle
Elgg, reformierte Kirche
Eines der historisch bedeutsamsten Geläute des Kanton Zürichs. Zusammen mit den beiden vor der Kirche abgestellten Glocken und der Feuerglocke in der Turmspitze verfügt die Kirche noch über fünf Glocken der Zürcher Giesserei Füssli.
Im fünfstimmigen Glockenchor läuten sowohl eines der ältesten als auch eines der letzten Werke dieser bedeutenden Giesserei-Dynastie Füssli.
Die grosse Glocke von 1929 wurde von der Gemeinde gestiftet und trägt das Dorfwappen in schmucker Ausgestaltung.
Glockendetails
Ort Elgg ZH Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1976 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser a° Weihnachtsglocke 4254 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau c' Osterglocke 2417 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau d' Karfreitagssglocke 1693 kg 1516 Peter I. Füssli, Zürich f' Pfingstglocke 1047 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau g' 837 kg 1837 Wilhelm Conrad Füssli, Zürich
