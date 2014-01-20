 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Embd, St. Peter und Paul

Fünfstimmiges Gesamtgeläut von Emil Eschmann, der vor allem bei katholischen Pfarreien und somit auch im Wallis häufig der altbekannten Aarauer Giesserei Rüetschi die Aufträge wegzuschnappen vermochte.

20.01.2014, 09:35

Teilen

Aus ideologischen Gründen wurde für das neue Geläut ein vierstimmiges Ensemble mit interessanten, unter anderem italienischen Glocken des 19. Jahrhunderts geopfert. Typisch für die frühen Glocken Eschmanns ist auch in Embd der etwas zähflüssige, blecherne Klangcharakter.

Glockendetails

OrtEmbd VS
ObjektKirche St. Peter und Paul
Konfessionkatholisch
Aufnahme
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
f'1961Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
as'1961Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
b'1961Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
c''1961Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
es''1961Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)