Glocken der Heimat - Embd, St. Peter und Paul Fünfstimmiges Gesamtgeläut von Emil Eschmann, der vor allem bei katholischen Pfarreien und somit auch im Wallis häufig der altbekannten Aarauer Giesserei Rüetschi die Aufträge wegzuschnappen vermochte.

Aus ideologischen Gründen wurde für das neue Geläut ein vierstimmiges Ensemble mit interessanten, unter anderem italienischen Glocken des 19. Jahrhunderts geopfert. Typisch für die frühen Glocken Eschmanns ist auch in Embd der etwas zähflüssige, blecherne Klangcharakter. Glockendetails Ort Embd VS Objekt Kirche St. Peter und Paul Konfession katholisch Aufnahme Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser f' 1961 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil as' 1961 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil b' 1961 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil c'' 1961 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil es'' 1961 Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil

