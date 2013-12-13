Inhalt
Glocken der Heimat
-
Engelberg, Stiftskirche
Mächtiges pentatonisches Geläut des in den 1960er-Jahren sehr erfolgreichen Giessers Emil Eschmann.
Es handelt sich bereits um das dritte, vollständig neu gegossene Gesamtgeläut des Klosters; aus einem früheren Bestand ist noch eine Glocke im Klosterhof abgestellt.
Die heutigen Glocken zeigen in Bild und Schrift eine markige, moderne Glockenzier, die dem damaligen Geschmack sehr gut entsprach.
Glockendetails
|Ort
|Engelberg OW
|Kirche
| Stiftskirche(Benediktinerabtei)
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1964
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|gis°
|Dreifaltigkeitsglocke
|4810 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|h°
|Kreuzglocke
|2890 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|cis'
|Muttergottesglocke
|2010 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|dis'
|Engelsglocke
|1430 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|fis'
|Johannesglocke
|840 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|gis'
|Apostelglocke
|580 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|h'
|Benediktusglocke
|360 kg
|1964
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
