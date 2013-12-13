Mächtiges pentatonisches Geläut des in den 1960er-Jahren sehr erfolgreichen Giessers Emil Eschmann.

Es handelt sich bereits um das dritte, vollständig neu gegossene Gesamtgeläut des Klosters; aus einem früheren Bestand ist noch eine Glocke im Klosterhof abgestellt.

Die heutigen Glocken zeigen in Bild und Schrift eine markige, moderne Glockenzier, die dem damaligen Geschmack sehr gut entsprach.

Glockendetails