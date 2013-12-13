Inhalt
Glocken der Heimat
-
Ermatingen, St. Albin
Typisches, harmonisch gestimmtes Geläute der Giesserei Rosenlächer, die in den zwei ersten Dritteln des 19. Jahrhunderts sehr viele Geläute für die Bodenseeregion goss.
Oftmals eindrücklicher als die musikalische Qualität sind die sorgfältig gestaltete künstlerische Zier dieser Glocken und ihre saubere Gussausführung.
Glockendetails
|Ort
|Ermatingen TG
|Kirche
|St. Albin
|Konfession
|paritätisch
|Aufnahme
|1975
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|d'
|Albinsglocke
|1460 kg
|1845
|Carl Rosenlächer, Konstanz
|fis'
|Josephsglocke
|702 kg
|1845
|Carl Rosenlächer, Konstanz
|a'
|Katharinaglocke
|392 kg
|1845
|Carl Rosenlächer, Konstanz
|d"
|Sebastiansglocke
|160 kg
|1877
|Carl Rosenlächer, Konstanz
bolj