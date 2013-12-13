Inhalt

Glocken der Heimat - Ermatingen, St. Albin Typisches, harmonisch gestimmtes Geläute der Giesserei Rosenlächer, die in den zwei ersten Dritteln des 19. Jahrhunderts sehr viele Geläute für die Bodenseeregion goss.

Oftmals eindrücklicher als die musikalische Qualität sind die sorgfältig gestaltete künstlerische Zier dieser Glocken und ihre saubere Gussausführung. Glockendetails Ort Ermatingen TG Kirche St. Albin Konfession paritätisch Aufnahme 1975 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser d' Albinsglocke 1460 kg 1845 Carl Rosenlächer, Konstanz fis' Josephsglocke 702 kg 1845 Carl Rosenlächer, Konstanz a' Katharinaglocke 392 kg 1845 Carl Rosenlächer, Konstanz d" Sebastiansglocke 160 kg 1877 Carl Rosenlächer, Konstanz

