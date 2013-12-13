Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Ernen, St. Georg Aussergewöhnlich schönes und vielfältiges Geläut, dessen grosse Glocke mit Palmetten und Engelsköpfen, den Cherubim, verziert ist. 13.12.2013, 08:49 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Ihr Giesser arbeitete auf Wanderschaft und setzte seine Reise in den nächsten Jahrzehnten in Richtung Südwestfrankreich fort. An den Glockenklöppeln werden für bestimmte Anlässe auch Seile befestigt, um auf den Glocken einfache Melodien zu spielen. Glockendetails OrtErnen VSKircheSt. GeorgKonfessionkatholischAufnahme1999SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserdes'1850 kg1736Jean-Baptiste Chrétienotes'1308 kg1925H. Rüetschi AG, Aarauges'774 kg1925H. Rüetschi AG, Aarauas'630 kg1522b'300 kg1868Gustave Tréboux, Veveyc"1869Gustave Tréboux, Veveya"1414 bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat