Aussergewöhnlich schönes und vielfältiges Geläut, dessen grosse Glocke mit Palmetten und Engelsköpfen, den Cherubim, verziert ist.

Ihr Giesser arbeitete auf Wanderschaft und setzte seine Reise in den nächsten Jahrzehnten in Richtung Südwestfrankreich fort. An den Glockenklöppeln werden für bestimmte Anlässe auch Seile befestigt, um auf den Glocken einfache Melodien zu spielen.

Glockendetails