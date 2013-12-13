Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat
Inhalt
Glocken der Heimat
-
Erstfeld, St. Ambrosius und Othmar
Geläut des bedeutenden veltliner Giessers Franz Sermund. Fünf Glocken in einer häufig anzutreffenden Tonfolge bilden ein mittelgrosses Geläut, das dank zwei historischer Glocken dennoch charakteristisch und unverwechselbar klingt.
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Kein Geringerer als der bedeutende Veltliner Glockengiesser Franz Sermund goss diese beiden Glocken mit ihrem Schmuck aus Friesbändern und Apostelfiguren.
Sermund war damals bereits Bürger von Bern, weilte aber 1581/82 in Altdorf und goss dort für verschiedene Kirchen der Umgebung insgesamt 21 Glocken, darunter auch eine für die Tellskapelle in Bürglen.
Glockendetails
Ort Erstfeld UR Objekt Kirche St. Ambrosius und Othmar Konfession katholisch Aufnahme 2005 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser c' Auferstehungsglocke, Christusglocke 2478 kg 1957 H. Rüetschi AG, Aarau es' St. Ambrosius- und Othmarsglocke 1325 kg 1581 Franz Sermund f' Muttergottesglocke 1006 kg 1957 H. Rüetschi AG, Aarau g' Heilig-Kreuzglocke 657 kg 1581 Franz Sermund b' St. Johannesglocke 443 kg 1957 H. Rüetschi AG, Aarau
bolj
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat