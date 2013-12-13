Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Feusisberg, St. Jakob Charaktervolles Geläut mit verschiedenen historischen Glocken und teilweise weiten Tonabständen. 13.12.2013, 09:04 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die grosse Glocke ist eine der frühesten Glocken der bedeutenden Giesserfamilie Kaiser, deren Abkömmlinge in den Städten Solothurn und Zug während fast 150 Jahren Glocken für die gesamte Deutschschweiz herstellten. Glockendetails OrtFeusisberg SZKircheSt. JakobKonfessionkatholischAufnahme1979SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserdes'1600 kg1666Martin II. Keiser, Zugg'850 kg1509b'350 kg1666Martin II. Keiser, Zugf"120 kg1765Peter Ludwig Keiser, Zug bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat