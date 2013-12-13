Charaktervolles Geläut mit verschiedenen historischen Glocken und teilweise weiten Tonabständen.

Die grosse Glocke ist eine der frühesten Glocken der bedeutenden Giesserfamilie Kaiser, deren Abkömmlinge in den Städten Solothurn und Zug während fast 150 Jahren Glocken für die gesamte Deutschschweiz herstellten.

Glockendetails