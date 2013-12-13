 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Feusisberg, St. Jakob

Charaktervolles Geläut mit verschiedenen historischen Glocken und teilweise weiten Tonabständen.

13.12.2013, 09:04

Teilen

Die grosse Glocke ist eine der frühesten Glocken der bedeutenden Giesserfamilie Kaiser, deren Abkömmlinge in den Städten Solothurn und Zug während fast 150 Jahren Glocken für die gesamte Deutschschweiz herstellten.

Glockendetails

OrtFeusisberg SZ
KircheSt. Jakob
Konfessionkatholisch
Aufnahme1979
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
des'1600 kg1666Martin II. Keiser, Zug
g'850 kg1509
b'350 kg1666Martin II. Keiser, Zug
f"120 kg1765Peter Ludwig Keiser, Zug

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)