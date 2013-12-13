Hochinteressantes und vielstimmiges Geläut. Die Glocken stammen von den wichtigsten Giessern aus vorindustrieller Zeit in der Bodenseeregion.

Besonders bemerkenswert ist die Erhaltung der grossen Glocken aus der bedeutenden Giesserei Ernst in Lindau, von der es früher auch in Deutschland und Österreich zahlreiche prächtige Grossglocken gab.

Glockendetails