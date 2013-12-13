Inhalt
Glocken der Heimat
-
Fischingen, Klosterkirche
Hochinteressantes und vielstimmiges Geläut. Die Glocken stammen von den wichtigsten Giessern aus vorindustrieller Zeit in der Bodenseeregion.
Besonders bemerkenswert ist die Erhaltung der grossen Glocken aus der bedeutenden Giesserei Ernst in Lindau, von der es früher auch in Deutschland und Österreich zahlreiche prächtige Grossglocken gab.
Glockendetails
|Ort
|Fischingen TG
|Objekt
|Klosterkirche
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1987
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a°
|Grosse Glocke
|4000 kg
|1714
|Johann Baptist Ernst, Lindau
|cis'
|Wilerglocke
|1800 kg
|1724
|Peter Ernst, Lindau
|e'
|Iddaglocke
|1100 kg
|1876
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch
|fis'
|St. Nepomukglocke
|800 kg
|1817
|Joseph M. F. Rosenlächer, Konstanz
|a'
|Herz Jesu-Glocke
|500 kg
|1876
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch
|h'
|Pestglocke
|350 kg
|1750
|Johann Leonhard III. Rosenlächer, Konstanz
|d"
|Liebfrauen- oder Allerheiligenglocke
|200 kg
|1780
|Johann Leonhard IV. Rosenlächer, Konstanz
|fis"
|Unwetterglocke
|100 kg
|1844
|Carl Leonhard Rosenlächer, Konstanz
