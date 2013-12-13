Reizvolles Geläut mit Glocken aus verschiedenen Zeiten und ungewohnten Tonsprüngen im musikalischen Aufbau.

Zwei ältere Glocken wurden vom Dachreiter in den erst im 19. Jahrhundert hinzugefügten Turm übernommen. Zu diesen gehört auch die Taufglocke, die ursprünglich in der Kapelle Sörenberg geläutet hatte.

Glockendetails