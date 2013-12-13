Inhalt

Glocken der Heimat - Freienbach, St. Adelrich Das in seiner Tonfolge für die Schweiz recht typische Geläute birgt mit seiner grossen Glocke eine besondere Kostbarkeit: Eine prächtige Renaissance-Glocke der Zürcher Giesserei Füssli, die für ihre Tonhöhe in einem sehr schweren Profil gegossen wurde.

Dank ihrer Qualität wurde sie auch beibehalten, als man 1877 den Glockenbestand durch drei Neugüsse in ein übliches Akkordgeläute umwandelte. Der Melodieton kam erst knapp 100 Jahre später hinzu, erneut im Zuge zeittypischer Ergänzungsvorstellungen. Glockendetails Ort Freienbach SZ Objekt St. Adelrich Konfession katholisch Aufnahme 1985 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser d' Dreifaltigkeit 2000 kg 1590 Peter II. Füssli, Zürich ? fis' Wetterglocke 1877 Jakob II. Keller, Zürich a' Muttergottes 1877 Jakob II. Keller, Zürich h' Adelrich 1972 H. Rüetschi AG, Aarau d" Evangeliglocke 1877 Jakob II. Keller, Zürich h" Armenseelen-Glöcklein 1623 Hans Felix Zimmermann, Zürich

