Glocken der Heimat
-
Gais, reformierte Kirche
Ein für die zierliche Pfarrkirche überraschend mächtiges vierstimmiges Geläut, das im Zuge der grossen Glocken-Erneuerungswelle in den 1930er-Jahren angeschafft wurde.
Qualitätvolle Glocken aus der nahe gelegenen Giesserei in Staad am Bodensee, die in der Mitte der 1930er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer kurzen Wirksamkeit stand.
Glockendetails
|Ort
|Gais AR
|Objekt
|Kirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1974
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a°
|Männerglocke
|4500 kg
|1936
|Glockengiesserei Staad AG
|c'
|Frauenglocke
|2600 kg
|1936
|Glockengiesserei Staad AG
|e'
|Vesperglocke
|1300
|1936
|Glockengiesserei Staad AG
|g'
|Kinderglocke
|700
|1936
|Glockengiesserei Staad AG
