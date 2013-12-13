Inhalt

Glocken der Heimat - Gais, reformierte Kirche Ein für die zierliche Pfarrkirche überraschend mächtiges vierstimmiges Geläut, das im Zuge der grossen Glocken-Erneuerungswelle in den 1930er-Jahren angeschafft wurde.

Qualitätvolle Glocken aus der nahe gelegenen Giesserei in Staad am Bodensee, die in der Mitte der 1930er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer kurzen Wirksamkeit stand. Glockendetails Ort Gais AR Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1974 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser a° Männerglocke 4500 kg 1936 Glockengiesserei Staad AG c' Frauenglocke 2600 kg 1936 Glockengiesserei Staad AG e' Vesperglocke 1300 1936 Glockengiesserei Staad AG g' Kinderglocke 700 1936 Glockengiesserei Staad AG

