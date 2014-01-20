Er ging in Unterstrass (Zürich) bei Jakob Keller I. in die Lehre, heiratete dessen Tochter und siedelte sich in Aarau an, wo Rüetschi bereits einen florierenden Konkurrenzbetrieb unterhielt. Sutermeisters Glocken gingen vor allem in die Kantone Bern und St. Gallen, und das nur unwesentlich veränderte Geläut in Gams ist heute, nach der weitgehenden Auswechslung der Geläute in Nesslau und Grabs, sein mit Abstand grösstes erhaltenes Gesamtwerk.

Glockendetails