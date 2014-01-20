Kleines, aber eines der historisch bedeutendsten Geläute der Ostschweiz. Trotz unterschiedlicher Entstehungszeit ähneln sich die Glocken in ihrem Klangcharakter und weisen darauf hin, dass in der Region über Jahrhunderte ähnliche Gepflogenheiten in der Anwendung der Glockenprofile herrschten.

Die grosse Glocke ist als eines der frühesten erhaltenen Werke der berühmten Zürcher Giesserdynastie Füssli hochbedeutend, dennoch nur die drittälteste im Ensemble. Durch eine unnötige Tonkorrektur während der letzten Jahrzehnte wurden die Glocken in eine reine Schlagtonfolge gestimmt; die reizvollen unklassischen Klangbilder blieben in den einzelnen Glocken dennoch erhalten und verraten, dass es sich keineswegs um moderne Glocken handelt.

Glockendetails