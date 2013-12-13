Inhalt

Glocken der Heimat - Grenchen, St. Eusebius Stattliches und glockenreiches Geläut, dessen Geschichte für die wechselnden Vorlieben von Tonmotiven bezeichnend ist: Das 1890 gegossene Dur-Akkordgeläute wurde in den 1930er-Jahren ergänzt, vergrössert und mit Melodietönen für die Pentatonik «aufgefüllt».

Die grosse Glocke ist eindrücklich gestaltet: Man verzichtete auf die üblichen horizontalen Stege und schmückte die gesamte Flanke mit einem mächtigen Christkönigs-Relief - einem Motiv, das seit der Einführung dieses katholischen Festes 1925 sehr beliebt war. Glockendetails Ort Grenchen SO Objekt St. Eusebius Konfession katholisch Aufnahme 2004 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser a° Christkönigsglocke 4110 kg 1936 H. Rüetschi AG, Aarau c' Dreifaltigkeitsglocke 2150 kg 1890 H. Rüetschi, Aarau d' Bruder Klaus-Glocke 1645 kg 1936 H. Rüetschi AG, Aarau e' Marienglocke 1100 kg 1890 H. Rüetschi, Aarau g' Sterbeglocke 650 kg 1890 H. Rüetschi, Aarau a' Josephsglocke 518 kg 1936 H. Rüetschi AG, Aarau c" Schutzengelglocke 282 kg 1936 H. Rüetschi AG, Aarau

