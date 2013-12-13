Stattliches und glockenreiches Geläut, dessen Geschichte für die wechselnden Vorlieben von Tonmotiven bezeichnend ist: Das 1890 gegossene Dur-Akkordgeläute wurde in den 1930er-Jahren ergänzt, vergrössert und mit Melodietönen für die Pentatonik «aufgefüllt».
Die grosse Glocke ist eindrücklich gestaltet: Man verzichtete auf die üblichen horizontalen Stege und schmückte die gesamte Flanke mit einem mächtigen Christkönigs-Relief - einem Motiv, das seit der Einführung dieses katholischen Festes 1925 sehr beliebt war.