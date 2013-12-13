Bemerkenswertes Vierergeläut, das trotz unterschiedlicher Glockentypen in sich abgerundet wirkt.

Der Giesser der grossen Glocke begründete Ende des 16. Jahrhunderts in Bern eine prägende, lang anhaltende Giessertradition, in die auch die etwas jüngere, zweite Glocke einzuordnen ist.

Glockendetails