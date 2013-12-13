Inhalt
Glocken der Heimat
-
Guggisberg, reformierte Kirche
Bemerkenswertes Vierergeläut, das trotz unterschiedlicher Glockentypen in sich abgerundet wirkt.
Der Giesser der grossen Glocke begründete Ende des 16. Jahrhunderts in Bern eine prägende, lang anhaltende Giessertradition, in die auch die etwas jüngere, zweite Glocke einzuordnen ist.
Glockendetails
|Ort
|Guggisberg BE
|Kirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1959
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|d'
|1450 kg
|1583
|Franz Sermund, Bern
|f'
|900 kg
|1650
|Abraham II. Zender, Bern
|g'
|743 kg
|1940
|H. Rüetschi AG, Aarau
|b'
|420 kg
|1940
|H. Rüetschi AG, Aarau
