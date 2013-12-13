Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Hallau, Bergkirche St. Moritz Historisch bedeutendes Dreiergeläut verschiedener Giesser aus der nahen Umgebung. 13.12.2013, 10:03 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die grosse Glocke hat für ihre Tonhöhe eine beachtliche Grösse und trägt eine verhältnismässig frühe Inschrift aus den uns geläufigen Grossbuchstaben. In der vielgestaltigen Zier der zweiten Glocke finden sich Abdrücke von Salbeiblättern. Glockendetails OrtHallau SHKirche Bergkirche St. Moritz KonfessionreformiertAufnahme2006SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserf'ca. 1800 kg1511Niklaus Oberacker, Konstanzb'ca. 450 kg1623Benedikt Flach, Schaffhausenc"ca. 250 kg1663Hans Conrad Flach, Schaffhausen bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat