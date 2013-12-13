 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Hallau, Bergkirche St. Moritz

Historisch bedeutendes Dreiergeläut verschiedener Giesser aus der nahen Umgebung.

13.12.2013, 10:03

Teilen

Die grosse Glocke hat für ihre Tonhöhe eine beachtliche Grösse und trägt eine verhältnismässig frühe Inschrift aus den uns geläufigen Grossbuchstaben. In der vielgestaltigen Zier der zweiten Glocke finden sich Abdrücke von Salbeiblättern.

Glockendetails

OrtHallau SH
Kirche Bergkirche St. Moritz
Konfessionreformiert
Aufnahme2006
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
f'ca. 1800 kg1511Niklaus Oberacker, Konstanz
b'ca. 450 kg1623Benedikt Flach, Schaffhausen
c"ca. 250 kg1663Hans Conrad Flach, Schaffhausen

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)