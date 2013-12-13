 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Heiden, reformierte Kirche

Geschlossenes Gesamtgeläut, das im Zusammenhang mit dem berühmten klassizistischen Neubau der Kirche angeschafft wurde.

13.12.2013, 10:09

Die künstlerische Gestaltung der Glocken zeigt unter anderem figürlich umgesetzte Darstellungen von Hoffnung, Vergänglichkeit, Glaube und Liebe.

Glockendetails

OrtHeiden AR
Kirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1960
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
Männerglocke / Sturmglocke 4050 kg1840Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
cis'Frauenglocke / Morgen-, Mittag-, Abendglocke2100 kg1840Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
e'Bubenglocke / Vesperglocke1160 kg1840Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
a'Kinderglocke550 kg1840Josef Anton Grassmayr, Feldkirch

