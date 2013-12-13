Inhalt

Glocken der Heimat - Heiden, reformierte Kirche Geschlossenes Gesamtgeläut, das im Zusammenhang mit dem berühmten klassizistischen Neubau der Kirche angeschafft wurde.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Die künstlerische Gestaltung der Glocken zeigt unter anderem figürlich umgesetzte Darstellungen von Hoffnung, Vergänglichkeit, Glaube und Liebe. Glockendetails Ort Heiden AR Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1960 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser a° Männerglocke / Sturmglocke 4050 kg 1840 Josef Anton Grassmayr, Feldkirch cis' Frauenglocke / Morgen-, Mittag-, Abendglocke 2100 kg 1840 Josef Anton Grassmayr, Feldkirch e' Bubenglocke / Vesperglocke 1160 kg 1840 Josef Anton Grassmayr, Feldkirch a' Kinderglocke 550 kg 1840 Josef Anton Grassmayr, Feldkirch

bolj