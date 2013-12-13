Inhalt
Glocken der Heimat
-
Heiden, reformierte Kirche
Geschlossenes Gesamtgeläut, das im Zusammenhang mit dem berühmten klassizistischen Neubau der Kirche angeschafft wurde.
Die künstlerische Gestaltung der Glocken zeigt unter anderem figürlich umgesetzte Darstellungen von Hoffnung, Vergänglichkeit, Glaube und Liebe.
Glockendetails
|Ort
|Heiden AR
|Kirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1960
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a°
| Männerglocke / Sturmglocke
|4050 kg
|1840
|Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
|cis'
|Frauenglocke / Morgen-, Mittag-, Abendglocke
|2100 kg
|1840
|Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
|e'
|Bubenglocke / Vesperglocke
|1160 kg
|1840
|Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
|a'
|Kinderglocke
|550 kg
|1840
|Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
bolj