Ein klangvolles Geläut, dessen zwei reich verzierte Renaissance-Glocken die beiden bedeutendsten Luzerner Glockengiesser repräsentieren.

Die Giesserei Rüetschi versuchte 1865 mit dem Neuguss der grössten und der kleinsten Glocke ein musikalisch harmonisches Gesamtgeläut herzustellen.

Das Vorhaben konnte nicht gelingen, weil bereits die zwei vorhandenen Glocken nicht in einem reinen Intervall zusammenklangen. Umso eigenständiger wurde dadurch der Charakter des Gesamtklangs.

Glockendetails