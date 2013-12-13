Inhalt

Glocken der Heimat - Hinwil, reformierte Kirche Grösstes Geläut im Zürcher Oberland, mit spannungsvoller Schlagtonfolge. Die vier grossen Glocken tragen die Namen und Symbole der vier Evangelisten, die beiden kleinen stehen für Christus und die Taufe.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Alle Glocken tragen sehr wohlgestaltete Inschriften und grosse, zeitgemässe Bildreliefs des Grafikers Emmanuel Bosshard. Das Vorgängergeläut der Hinwiler Kirche wurde für die neuen Glocken nicht eingeschmolzen, sondern erklingt heute in Frauenkirch bei Davos. Glockendetails Ort Hinwil ZH Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1987 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser g° Johannesglocke 5688 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau h° Lukasglocke 2882 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau d' Markusglocke 1713 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau e' Matthäusglocke 1206 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau fis' 893 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau a' 511 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau

bolj