Hitzkirch, St. Pankratius
Riesiges und grösstenteils sehr junges Geläut, das die Platzkapazitäten des Turmes nahezu sprengt.
Dank gut gewählter Hängung der Glocken und einer günstigen Schalldämmung wirkt das vielstimmige Ensemble jedoch überraschend einheitlich und mild. Um sich im Glockenchor durchsetzen zu können, wurden die kleineren Glocken in sehr schweren Profilen gegossen.
Glockendetails
Ort Hitzkirch LU Kirche St. Pankratius Konfession katholisch Aufnahme 2005 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser ges° Stundenglocke 7500 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn b° Friedensglocke 3400 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn des' Pankraz-Glocke 2100 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau es' Maria-Glocke 1400 kg 1899 Hermann Rüetschi, Aarau f' Bruder Klaus-Glocke 1050 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn ges' Elisabeth-Glocke 950 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn as' Anastasius Hartmann-Glocke ca. 750 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn b' Don Bosco-Glocke 550 kg 1990 Gebrüder Bachert, Heilbronn
