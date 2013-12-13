Kleines Geläut mit Glocken unterschiedlicher Typen. Zwei stammen noch von der Giesserei Rosenlächer in Konstanz, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts den Glockenmarkt der Bodenseeregion beherrschte.

Eine ältere Rosenlächer-Glocke ist heute vor der Kirche abgestellt, ebenso die ehemals kleinste Glocke mit Ton f'' von 1859, die 1977 ersetzt wurde - allerdings, wie es dem Geschmack der Zeit entsprach, mit dem etwas tieferen Ton d'', damit ein eher melodischer als ein rein-harmonischer Gesamtklang erreicht werden konnte.

Glockendetails