Eine ältere Rosenlächer-Glocke ist heute vor der Kirche abgestellt, ebenso die ehemals kleinste Glocke mit Ton f'' von 1859, die 1977 ersetzt wurde - allerdings, wie es dem Geschmack der Zeit entsprach, mit dem etwas tieferen Ton d'', damit ein eher melodischer als ein rein-harmonischer Gesamtklang erreicht werden konnte.
Inhalt
Glocken der Heimat Homburg, St. Peter und Paul
Kleines Geläut mit Glocken unterschiedlicher Typen. Zwei stammen noch von der Giesserei Rosenlächer in Konstanz, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts den Glockenmarkt der Bodenseeregion beherrschte.
Teilen
bolj