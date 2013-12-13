Mittelgrosses, erlesen dekoriertes Gesamtgeläut im Turm der ehemaligen Klosterkirche, in dem seit der Reformation und bis 1926 nur eine einzige alte Kleinglocke hing.

Dann aber erhielt Interlaken seine Glocken gleich für beide Kirchen: Die drei Glocken der benachbarten katholischen Kirche setzen die Schlagtöne der evangelischen nach oben fort; 2008 kam dort eine neue Grundglocke mit Ton ges´ hinzu, die dem nunmehr achtstimmigen Glockenchor auch noch einen Halbtonschritt hinzufügt.

Glockendetails