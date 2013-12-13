Inhalt

Glocken der Heimat - Jonschwil, St. Martin Stattliches Geläut mit etwas verzerrter Tonfolge, die dafür umso eigenständiger wirkt. Dem Ensemble kommt eine grosse Bedeutung zu, denn es handelt sich um eines der ganz wenigen erhaltenen Geläute des Herisauer Glockengiessers Ulrich Sturzenegger.

Ulrich Sturzenegger versuchte mit Neuerungen in der Metalltechnik zu punkten. Vermutlich nach österreichischem Vorbild stellte er seine Glocken anstatt mit den gewohnten Bügelkronen mit so genannten Scheibenkronen her, welche die Aufhängung am Joch vereinfachen sollten. Diese Lösung blieb bei Sturzeneggers Glocken schweizweit einzigartig. Glockendetails Ort Jonschwil SG Objekt Kirche St. Martin Konfession katholisch Aufnahme 1992 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser h° Dreifaltigkeitsglocke 2900 kg 1884 Ulrich Sturzeneger, Herisau dis' Martinsglocke, Sebastiansglocke 1884 Ulrich Sturzeneger, Herisau fis' Muttergottesglocke, Annaglocke 1944 H. Rüetschi AG, Aarau c" Josefsglocke, Aloisiusglocke 1884 Ulrich Sturzeneger, Herisau dis" Schutzengelglocke 1884 Ulrich Sturzeneger, Herisau

