Ulrich Sturzenegger versuchte mit Neuerungen in der Metalltechnik zu punkten. Vermutlich nach österreichischem Vorbild stellte er seine Glocken anstatt mit den gewohnten Bügelkronen mit so genannten Scheibenkronen her, welche die Aufhängung am Joch vereinfachen sollten. Diese Lösung blieb bei Sturzeneggers Glocken schweizweit einzigartig.
Inhalt
Glocken der Heimat Jonschwil, St. Martin
Stattliches Geläut mit etwas verzerrter Tonfolge, die dafür umso eigenständiger wirkt. Dem Ensemble kommt eine grosse Bedeutung zu, denn es handelt sich um eines der ganz wenigen erhaltenen Geläute des Herisauer Glockengiessers Ulrich Sturzenegger.
