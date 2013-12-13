 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Kandersteg, reformierte Kirche

1910 wurde die ehemalige Kapelle zu einer Kirche umgebaut und ein Turm errichtet.

13.12.2013, 11:03

Teilen

Das alte kleine Kapellenglöcklein des 16. Jahrhunderts wurde übernommen und durch drei neue Glocken ergänzt, die mit ihren hohen Tönen gut mit dem bescheidenen Kirchlein im touristischen Oberländer Dorf harmonieren.

Glockendetails

OrtKandersteg
ObjektKirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1960
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
d"187 kg1910H. Rüetschi & Co., Aarau
e"148 kg1910H. Rüetschi & Co., Aarau
g"74 kg1910H. Rüetschi & Co., Aarau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)