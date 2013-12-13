1910 wurde die ehemalige Kapelle zu einer Kirche umgebaut und ein Turm errichtet.

Das alte kleine Kapellenglöcklein des 16. Jahrhunderts wurde übernommen und durch drei neue Glocken ergänzt, die mit ihren hohen Tönen gut mit dem bescheidenen Kirchlein im touristischen Oberländer Dorf harmonieren.

Glockendetails