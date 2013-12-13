Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Kandersteg, reformierte Kirche 1910 wurde die ehemalige Kapelle zu einer Kirche umgebaut und ein Turm errichtet. 13.12.2013, 11:03 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Das alte kleine Kapellenglöcklein des 16. Jahrhunderts wurde übernommen und durch drei neue Glocken ergänzt, die mit ihren hohen Tönen gut mit dem bescheidenen Kirchlein im touristischen Oberländer Dorf harmonieren. Glockendetails OrtKanderstegObjektKircheKonfessionreformiertAufnahme1960SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesserd"187 kg1910H. Rüetschi & Co., Aaraue"148 kg1910H. Rüetschi & Co., Aaraug"74 kg1910H. Rüetschi & Co., Aarau bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat