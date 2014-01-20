Inhalt

Glocken der Heimat - Kirchberg, zum Heiligen Kreuz Überraschend mächtiges Sechsergeläut, das die Glockenstube komplett ausfüllt. Bereits 1935 wurde bei der Giesserei Staad ein fünfstimmiges Gesamtgeläut mit einer musikalisch wirkungsvollen Schlagtondisposition bestellt; es handelte sich um das bis dahin grösste Werk dieses blühenden Betriebes.

1988 wurde die drittgrösste Glocke neu sowie zusätzlich eine sechste hinzu gegossen, ausserdem die älteren um einen Halbton tiefer gestimmt, so dass es sich heute um das tontiefste Geläut des Toggenburgs handelt. Glockendetails Ort Kirchberg SG Objekt Kirche zum Heiligen Kreuz Konfession katholisch Aufnahme 1988 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser g° Heiligkreuzglocke 5060 kg 1935 Glockengiesserei Staad AG a° Muttergottesglocke 3480 kg 1935 Glockengiesserei Staad AG c' 1988 H. Rüetschi AG, Aarau e' Schutzengelglocke 1050 kg 1935 Glockengiesserei Staad AG g' Armenseelenglocke 620 kg 1935 Glockengiesserei Staad AG a' 1988 H. Rüetschi AG, Aarau

