1988 wurde die drittgrösste Glocke neu sowie zusätzlich eine sechste hinzu gegossen, ausserdem die älteren um einen Halbton tiefer gestimmt, so dass es sich heute um das tontiefste Geläut des Toggenburgs handelt.
Glocken der Heimat Kirchberg, zum Heiligen Kreuz
Überraschend mächtiges Sechsergeläut, das die Glockenstube komplett ausfüllt. Bereits 1935 wurde bei der Giesserei Staad ein fünfstimmiges Gesamtgeläut mit einer musikalisch wirkungsvollen Schlagtondisposition bestellt; es handelte sich um das bis dahin grösste Werk dieses blühenden Betriebes.
