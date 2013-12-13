Inhalt
Glocken der Heimat
-
Kirchdorf, St. Peter und Paul
Reizvolles, historisches Vierergeläut. Die älteste Glocke stammt aus der Renaissance-Zeit, die drei übrigen sind spätbarocke Werke der Zuger Giesser Brandenberg.
Diese beiden Brüder Brandenberg, die ihren Betrieb bis ins frühe 19. Jahrhundert führten, erlangten nicht nur als Glockengiesser Bekanntheit.
Der eine Bruder führte auch ein Wirtshaus, und durch einen Prozess mit der Gemeinde Unterägeri 1829 verloren die beiden derart hohe Summen, dass das Geschäft geschlossen werden musste.
Glockendetails
|Ort
|Kirchdorf AG
|Kirche
|St. Peter & Paul
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1999
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|e'
|ca. 1400 kg
|1788
|Christian Anton Brandenberg, Zug
|g'
|Wetterglocke
|1788
|Christian Anton Brandenberg, Zug
|h'
|1582
|Peter VI. u. Konrad II. Füssli, Zürich
|cis"
|1801
|Jakob Philipp / Joseph Anton Brandenberg, Zug
bolj