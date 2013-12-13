Reizvolles, historisches Vierergeläut. Die älteste Glocke stammt aus der Renaissance-Zeit, die drei übrigen sind spätbarocke Werke der Zuger Giesser Brandenberg.

Diese beiden Brüder Brandenberg, die ihren Betrieb bis ins frühe 19. Jahrhundert führten, erlangten nicht nur als Glockengiesser Bekanntheit.

Der eine Bruder führte auch ein Wirtshaus, und durch einen Prozess mit der Gemeinde Unterägeri 1829 verloren die beiden derart hohe Summen, dass das Geschäft geschlossen werden musste.

Glockendetails