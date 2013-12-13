 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Kriegstetten, St. Mauritius

Ein überraschend mächtiges Geläut für eine Solothurner Landkirche, ausserdem eines der im Kanton sehr zahlreichen grossen Gesamtgeläute der Dreissigerjahre. Die grosse Glocke ist besonders klangvoll.

Die grosse Glocke trägt nebst verschiedenen Wappen eine zeittypische Darstellung Christi, sowohl als Gekreuzigten und zugleich als königlichen Herrscher, wie es den Bezügen zum wenige Jahre zuvor eingeführten Christkönigsfest entspricht.

OrtKriegstetten SO
ObjektKirche St. Mauritius
Konfessionkatholisch
Aufnahme1997
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
Dreifaltigkeitsglocke4404 kg1934H. Rüetschi AG, Aarau
cis'Christkönigsglocke1934H. Rüetschi AG, Aarau
e'Muttergottesglocke1934H. Rüetschi AG, Aarau
fis'Mauritiusglocke1934H. Rüetschi AG, Aarau
a'Schutzengelglocke1934H. Rüetschi AG, Aarau

