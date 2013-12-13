Inhalt

Glocken der Heimat - Kriegstetten, St. Mauritius Ein überraschend mächtiges Geläut für eine Solothurner Landkirche, ausserdem eines der im Kanton sehr zahlreichen grossen Gesamtgeläute der Dreissigerjahre. Die grosse Glocke ist besonders klangvoll.

Die grosse Glocke trägt nebst verschiedenen Wappen eine zeittypische Darstellung Christi, sowohl als Gekreuzigten und zugleich als königlichen Herrscher, wie es den Bezügen zum wenige Jahre zuvor eingeführten Christkönigsfest entspricht. Glockendetails Ort Kriegstetten SO Objekt Kirche St. Mauritius Konfession katholisch Aufnahme 1997 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser a° Dreifaltigkeitsglocke 4404 kg 1934 H. Rüetschi AG, Aarau cis' Christkönigsglocke 1934 H. Rüetschi AG, Aarau e' Muttergottesglocke 1934 H. Rüetschi AG, Aarau fis' Mauritiusglocke 1934 H. Rüetschi AG, Aarau a' Schutzengelglocke 1934 H. Rüetschi AG, Aarau