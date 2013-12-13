Radio SRF Musikwelle
Lachen, Kirche zum Heiligen Kreuz
Mächtiges und äusserst tontiefes Geläute, das fast zu gross ist für die beiden schlanken Barocktürme. Unter Beibehaltung zweier älterer Glocken bestellte man 1955 vier neue bei der bayerischen Giesserei von Karl Czudnochowsky,
Karl Czudnochowsky konnte aufgrund leichterer Glockenprofile und der zinnfreien Legierung «Euphon» wesentlich billiger anbieten als die Konkurrenz.
Nachdem ein Leserbrief diese neuen Glocken als «Schund» bezeichnet hatte, entstand von der Lokalpresse bis zum «Nebelspalter» eine hitzige Mediendiskussion.
Glockendetails
Ort Lachen SZ Objekt Kirche zum Hl. Kreuz Konfession katholisch Aufnahme 1956 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser f° Festtagsglocke 6080 kg 1955 Karl Czudnochowsky, Erding bei München a° Friedensglocke 3500 kg 1955 Karl Czudnochowsky, Erding bei München c' Wetterglocke 2765 kg 1876 Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass d' Betzeitglocke 1500 kg 1955 Karl Czudnochowsky, Erding bei München e' Heiliggeist-Glocke 1340 kg 1575 Peter VI. Füssli, Zürich g' Schutzengel- oder Taufglocke 620 kg 1955 Karl Czudnochowsky, Erding bei München
