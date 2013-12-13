Sehr interessantes, siebenstimmiges Geläute, das keine zehn Meter über dem Boden in einer weitgehend geschlossenen Betonstube läutet. Die Glocken, die ein eindringliches Moll-Motiv mit Halbtonschritt bilden, sind in einem Holzstuhl aufgehängt.

Um im Gesamtgeläute tonleiterfremde Summtöne zu vermeiden, wurden die Profile zweier Glocken etwas anders konstruiert: der Summton der kleinen Terz liegt bei den Glocken e´ und a´ eine grosse Terz (Durterz) über dem Schlagton und deckt sich folglich exakt mit den vorhandenen Glocken gis´ und cis´´.

Glockendetails