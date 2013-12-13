Das hochinteressante Vorgängergeläute mit Glocken aus Solothurn und Langenthal (17.-19. Jahrhundert) wurde für die Metallspeise an Zahlung gegeben und eingeschmolzen. Eine kleine Einzelglocke zuoberst im Turm hat sich jedoch erhalten: Sie war bereits 1666 vermutlich eigens als Läutesignal bei Gemeindeversammlungen gegossen worden und kann noch heute dafür benutzt werden.

Glockendetails