In der Zeit zwischen 1939 und 1978 haben die Radiostudios Lausanne und Bern Walliser Glockenspiele aufgenommen. Als akustisches Gedächtnis unseres Landes sind sie in der Schweizerischen Landes-Phonotek archiviert. Einige davon wurden unter dem Titel «Les carillons valaisans» auf CD veröffentlicht.

Glockenspiele haben im Wallis einen hohen Stellenwert, sowohl kulturhistorisch als auch volksmusikalisch. Die Tradition der Glockenspiele ist nach wie vor lebendig, auch wenn sie heute nicht mehr so intensiv gepflegt wird wie früher.

Melodien und Spielweise werden nicht schriftlich festgehalten. Sie überliefern sich sozusagen von Ohr zu Ohr. Dadurch verändern sie sich ständig. Einige der hier aufgeführten Aufnahmen sind mittlerweile verstummt oder haben ihren Klangcharakter verändert.

Die Glockenspiele erwachen zum Leben

Entstanden sind Carillons im 14. Jahrhundert. Um den ersten Stundenschlag nicht zu verpassen, wurde er mit einem sogenannten «Vorschlag» angekündigt. Durch verbesserte Form- und Giesstechnik wurde es mit der Zeit möglich, Glocken mit klar definierbaren Schlagtönen herzustellen. Dadurch erwachte ein musikalisches Interesse. Bei entsprechender Glockenzahl wurden Hymnen- oder andere Liedteile als Vorschlag intoniert.

Melodie und Harmonie

Es gibt melodische und harmonische Glockenspiele. Die melodischen setzen sich aus Teilen einer Tonleiter zusammen. Die harmonischen entstehen durch einen Akkord, ergänzt durch Sekunde, Sexte oder Septime. Auf melodischen Spielen werden oft populäre oder religiöse Weisen intoniert. Die harmonischen produzieren rhythmische Klangspiele.

Rar und originell

Die Auswahl der hier wiedergegebenen Glockenspiele ist zufällig. Wichtigstes Kriterium zur Auswahl war das Vorhandensein einer Aufnahme. Im Weiteren wurde das Alter, die Originalität der Interpretation oder des Klangs berücksichtigt. In der Auswahl finden sich auch Glockenspiele, die sich verändert haben oder ganz verstummt sind.

Les carillons valaisans