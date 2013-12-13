Inhalt
Glocken der Heimat
-
Liestal, reformierte Kirche
Vielstimmiges Gesamtgeläut der Giesserei Rüetschi, in einer für die damalige Zeit neuartigen musikalischen Tonfolge mit dichteren Abständen.
Im Vergleich zu vielen älteren Glocken aus vorindustrieller Zeit tragen die Glocken nebst Schmuck nur noch kurze, prägnante Inschriften wie «Ehre sei Gott in der Höhe» oder «Friede sei mit euch».
Glockendetails
|Ort
|Liestal BL
|Kirche
|Stadtkirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1975
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|des'
|Feiertagsglocke
|2125 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
|es'
|Mittagsglocke
|1465 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
|f'
|Betzeitglocke
|1075 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
|as'
|Vesper- oder Hochzeitsglocke
|640 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
|b'
|Totenglocke
|443 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
|des"
|Kinder- oder Feuerglocke
|270 kg
|1903
|Hermann Rüetschi, Aarau
bolj