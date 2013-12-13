 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Liestal, reformierte Kirche

Vielstimmiges Gesamtgeläut der Giesserei Rüetschi, in einer für die damalige Zeit neuartigen musikalischen Tonfolge mit dichteren Abständen.

Im Vergleich zu vielen älteren Glocken aus vorindustrieller Zeit tragen die Glocken nebst Schmuck nur noch kurze, prägnante Inschriften wie «Ehre sei Gott in der Höhe» oder «Friede sei mit euch».

Glockendetails

OrtLiestal BL
KircheStadtkirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1975
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
des'Feiertagsglocke2125 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau
es'Mittagsglocke1465 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau
f'Betzeitglocke1075 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau
as'Vesper- oder Hochzeitsglocke640 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau
b'Totenglocke443 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau
des"Kinder- oder Feuerglocke270 kg1903Hermann Rüetschi, Aarau

