Sämtliche Glocken hängen an schönen Holzjochen in einem Holzglockenstuhl. Die drei kleinen gotischen Glocken, aber auch die zweitgrösste Glocke, die von Franz Sermund während seines Aufenthalts in Altdorf gegossen wurde, sind wesentlich älter als der 1753 errichtete Kirchenbau. Die grosse Glocke zählt zu den schönsten Werken der Zuger Giesser Brandenberg und trägt eine reichhaltige Zier aus Rocaillenfriesen und Fruchtgirlanden.

Glockendetails