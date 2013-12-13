 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Luzern, Jesuitenkirche

Überraschend kleines, der Bedeutung der Kirche kaum angemessenes Geläut.

13.12.2013, 11:41

Zu den zwei Glocken im Ostturm gesellt sich noch eine Glocke im Dachreiter. Der Giesser August Bell hat insgesamt nur wenige und durchgehend kleine Glocken gegossen.

Glockendetails

OrtLuzern
KircheJesuitenkirche / Kirche St. Franz Xaver
Konfessionkatholisch
Aufnahme1977
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
a'Hl. Franciscus & Ignatius von Loyola1858August Bell, Luzern
cis"Marienglocke1664Luzern

