Glocken der Heimat
-
Luzern, Jesuitenkirche
Überraschend kleines, der Bedeutung der Kirche kaum angemessenes Geläut.
Zu den zwei Glocken im Ostturm gesellt sich noch eine Glocke im Dachreiter. Der Giesser August Bell hat insgesamt nur wenige und durchgehend kleine Glocken gegossen.
Glockendetails
|Ort
|Luzern
|Kirche
|Jesuitenkirche / Kirche St. Franz Xaver
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1977
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a'
|Hl. Franciscus & Ignatius von Loyola
|1858
|August Bell, Luzern
|cis"
|Marienglocke
|1664
|Luzern