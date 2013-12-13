Mächtiges Geläut, das im riesigen und weitgehend offenen Glockenturm gut sichtbar ist.

Eine eindrückliche Stahlkonstruktion trägt die sechs Glocken. Die damals beliebte Schlagtonfolge findet sich auch in den Geläuten von Zürich-Fluntern, Au und Bischofszell.

Glockendetails