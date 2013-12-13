Inhalt
Glocken der Heimat
-
Luzern, Lukaskirche
Mächtiges Geläut, das im riesigen und weitgehend offenen Glockenturm gut sichtbar ist.
Eine eindrückliche Stahlkonstruktion trägt die sechs Glocken. Die damals beliebte Schlagtonfolge findet sich auch in den Geläuten von Zürich-Fluntern, Au und Bischofszell.
Glockendetails
|Ort
|Luzern
|Kirche
|Lukaskirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1975
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|as°
|5006 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|c'
|2460 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|es'
|1430 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|f'
|1018 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|as'
|601 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|b'
|432 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
