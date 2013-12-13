 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Luzern, Lukaskirche

Mächtiges Geläut, das im riesigen und weitgehend offenen Glockenturm gut sichtbar ist.

13.12.2013, 11:42

Teilen

Eine eindrückliche Stahlkonstruktion trägt die sechs Glocken. Die damals beliebte Schlagtonfolge findet sich auch in den Geläuten von Zürich-Fluntern, Au und Bischofszell.

Glockendetails

OrtLuzern
KircheLukaskirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1975
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
as°5006 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
c'2460 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
es'1430 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
f'1018 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
as'601 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
b'432 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)