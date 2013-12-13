Interessante Kombination von sehr jungen mit einer mittelalterlichen Glocke.In einem spannenden Geläut sind drei sehr junge Glocken mit einer hochbedeutenden mittelalterlichen Grundglocke des 14. Jahrhunderts vereint.

Diese zählt landesweit zu den schwersten erhaltenen Glocken aus der Zeit vor 1400 und bringt viel Farbe in den Geläuteklang. Zwei ehemalige Glocken des Geläuts, ebenfalls von hohem Alter, sind teilweise gesprungen und vor der Kirche abgestellt.

Glockendetails