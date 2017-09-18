 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Kirche mit Glockenturm an einem strahlenden Sommertag.
Legende: Reformierte Kirche in Meyriez/Merlach. paroisse-meyriez.ch

Inhalt

Glocken der Heimat Meyriez/Merlach, reformierte Kirche

Unverwechselbares Zweiergeläut in einem offenen Dachreitertürmchen. Die grössere Glocke, obwohl mit einem Meter Durchmesser von bescheidenen Ausmassen, sprengt die Raumkapazität der Glockenstube nahezu und wurde deshalb an ein «verkröpftes» Joch gehängt.

18.09.2017, 07:39

Teilen

Diese Aufhängung spart Platz für die schwingende Glocke, bewirkt aber im Gegenzug etwas peitschende Anschläge.

Hochinteressant ist die schmucklose kleinere Glocke, die mit ihrer eigenwilligen «Zuckerhutform» noch einem Vorstadium des seit etwa 1300 gebräuchlichen und bis heute vorherrschenden Glockentyps zuzuordnen ist.

Glockendetails

OrtMeyriez/Merlach FR
ObjektKirche
Konfessionreformiert
Aufnahme2011
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
fis'1871Samuel Treboux, Vevey
cis"13. Jh.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)