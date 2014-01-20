Das kleine Geläut birgt historisch hochinteressante Raritäten, nämlich zwei Glocken von lokal tätigen Giessern, von denen anderswo kaum noch weitere Glocken erhalten sind.

Hans Jacob Stalder war in Brugg ansässig, Hans Ulrich Bumann in Lenzburg. Neben der stärkeren Konkurrenz in den unweit gelegenen Orten Aarau, Zürich und Zofingen konnten sich beide Giesser nur schwer im Glockenguss behaupten. Angesichts der häufigen Auswechslung alter Glocken während der Nachkriegszeit ist es umso erfreulicher, dass ihre Werke in Mönthal trotz einer Umgestaltung des Geläuts 1966 erhalten geblieben sind.

Glockendetails