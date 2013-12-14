 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Münster, St. Maria

Heiteres, uneinheitliches Geläut mit interessanten Einzelglocken.

14.12.2013, 07:18

Wichtige, für die Gegend bekannte Giesser wie Bulenvilus und Walpen sind im Ensemble vertreten. Beide Giesser brachten auf ihren Werken hübsche Meisterzeichen an, darunter eine Miniatur-Glocke als Flachrelief.

Glockendetails

OrtMünster VS
KircheSt. Maria
Konfessionkatholisch
Aufnahme1977
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
es'1936Glockengiesserei Staad
f'1607Petrus Bulenvilus
as'1607Petrus Bulenvilus
ces"1925H. Rüetschi AG, Aarau
des"1885Viktor Walpen, Reckingen

