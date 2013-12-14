Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Münster, St. Maria Heiteres, uneinheitliches Geläut mit interessanten Einzelglocken. 14.12.2013, 07:18 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Wichtige, für die Gegend bekannte Giesser wie Bulenvilus und Walpen sind im Ensemble vertreten. Beide Giesser brachten auf ihren Werken hübsche Meisterzeichen an, darunter eine Miniatur-Glocke als Flachrelief. Glockendetails OrtMünster VSKircheSt. MariaKonfessionkatholischAufnahme1977SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesseres'1936Glockengiesserei Staadf'1607Petrus Bulenvilusas'1607Petrus Bulenvilusces"1925H. Rüetschi AG, Aaraudes"1885Viktor Walpen, Reckingen bolja Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat