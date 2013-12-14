Inhalt
Glocken der Heimat
Muotathal, St. Sigismund und Waldburga
Fünfstimmiges Geläut mittlerer Grösse, das sich aus ganz unterschiedlichen Glockentypen zusammensetzt. Somit wirkt auch das landesweit sehr verbreitete Des-Dur-Motiv charakteristisch und unverkennbar.
Das kostbarste Stück des Geläuts ist die historische Glocke des frühen 15. Jahrhunderts, eine der ältesten Glocken des Kantons.
Nicht nur ihre gotische Minuskelinschrift, sondern auch die sanft gerundete Profilierung ihrer Form verrät die frühe Entstehungszeit.
Glockendetails
|Ort
|Muotathal SZ
|Objekt
|St. Sigismund und Waldburga
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1974
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|des'
|1660 kg
|1932
|Fritz Hamm, Staad
|f'
|1050 kg
|1966
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|as'
|Wetterglocke
|800 kg
|1412
|b'
|440 kg
|1966
|Emil Eschmann, Rickenbach b. Wil
|des"
|1932
|Fritz Hamm, Staad
