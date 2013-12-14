Fünfstimmiges Geläut mittlerer Grösse, das sich aus ganz unterschiedlichen Glockentypen zusammensetzt. Somit wirkt auch das landesweit sehr verbreitete Des-Dur-Motiv charakteristisch und unverkennbar.

Das kostbarste Stück des Geläuts ist die historische Glocke des frühen 15. Jahrhunderts, eine der ältesten Glocken des Kantons.

Nicht nur ihre gotische Minuskelinschrift, sondern auch die sanft gerundete Profilierung ihrer Form verrät die frühe Entstehungszeit.

Glockendetails