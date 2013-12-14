Inhalt
Glocken der Heimat
-
Muri, Klosterkirche
Spannendes, unharmonisches Grossgeläut, dessen kleinere Glocken im rechten Turm hängen und noch von Hand geläutet werden.
Wie für Stifts- und Klostergeläute nicht ungewöhnlich, wurden die meisten Glocken ursprünglich durch lothringische Wandergiesser angefertigt, die hier in unterschiedlichen Generationen vertreten sind.
Die grösste Glocke musste 1907 neu gegossen werden, doch man übernahm sowohl ihre Zier als auch ihr dünnwandiges Profil.
Glockendetails
|Ort
|Muri AG
|Kirche
|Klosterkirche St. Martin
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|2000
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|g°
|4300 kg
|1907
|Hermann Rüetschi, Aarau
|cis'
|ca. 2500 kg
|1551
|Peter V. Füssli, Zürich
|e'
|ca. 1230 kg
|1679
|Gebr. Rosier und Stephan Arnold, Lothringen
|g'
|ca. 520 kg
|1955
|H. Rüetschi AG, Aarau
|h'
|1977
|H. Rüetschi AG, Aarau
|cis"
|ca. 185 kg
|1750
|Gebr. Rosier, Lothringen
|e"
|ca. 140 kg
|1679
|Gebr. Rosier und Stephan Arnold, Lothringen
bolja