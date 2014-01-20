Inhalt

Glocken der Heimat - Näfels, St. Fridolin und Hilarius Das Geläut dieser bedeutendsten katholischen Barockkirche des Kantons ist für Schweizer Verhältnisse lediglich von mittlerer Grösse. Es ersetzt seit 1887 ein historisch bedeutendes Ensemble, das in verschiedenen Jahrhunderten von Zürcher-, Zuger- und Lothringer Giessern geschaffen worden war.

Lediglich die älteste Glocke von 1520 blieb erhalten, läutet aber nicht im heutigen Geläut mit, dessen kleinste Glocke 1977 neu gegossen werden musste. Musikalisch bemerkenswert am Geläut von 1887 ist die verhältnismässig frühe Wahl einer Schlagtonfolge mit Sexte (a´) zum üblichen C-Dur-Akkord. Glockendetails Ort Näfels GL Objekt Kirche St. Fridolin und Hilarius Konfession katholisch Aufnahme 1980 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser c' Dreifaltigkeitsglocke 2387 kg 1887 Rüetschi & Co., Aarau e' Muttergottesglocke 1216 kg 1887 Rüetschi & Co., Aarau g' St. Hilarius- und Fridolin-Glocke 752 kg 1887 Rüetschi & Co., Aarau a' St. Agathaglocke 533 kg 1887 Rüetschi & Co., Aarau c'' St. Josefs- oder Allerseelenglocke ca. 280 kg 1977 Rüetschi & Co., Aarau

