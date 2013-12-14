Das Apostelfries sieht demjenigen auf der nur wenig älteren Glocke von Franz Sermund sehr ähnlich. Der Giesser Bulenvilus oder Bulleville zählte vielleicht zu den ersten der später zahlreichen Lothringer Wandergiesser der Spätrenaissance, die auf Schweizer Boden gearbeitet haben.
Glocken der Heimat Naters, St. Mauritius
Vielstimmiges, unverwechselbares Geläut von hohem Seltenheitswert. Die grosse Glocke trägt eine üppige und geschmackvolle Glockenzier sowie einen Apostelfries.
