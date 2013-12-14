Klangvolles und sehr homogenes Vierergeläute, ein qualitätvolles Werk der damals reichlich beschäftigten Giesserei Rüetschi.

Die Glocken tragen lateinische Inschriften sowie die Wappen der Gemeinde und der jeweiligen Stifterfamilien. Bezeichnend für die Zeit ist die Anrufung Christi als milder königlicher Herrscher auf der grossen Glocke.

Glockendetails