Glocken der Heimat
Niederbuchsiten, St. Nikolaus
Klangvolles und sehr homogenes Vierergeläute, ein qualitätvolles Werk der damals reichlich beschäftigten Giesserei Rüetschi.
Die Glocken tragen lateinische Inschriften sowie die Wappen der Gemeinde und der jeweiligen Stifterfamilien. Bezeichnend für die Zeit ist die Anrufung Christi als milder königlicher Herrscher auf der grossen Glocke.
Glockendetails
Ort Niederbuchsiten Objekt St. Nikolaus Konfession katholisch Aufnahme 1965 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser h° Christkönigsglocke 3000 kg 1935 H. Rüetschi AG, Aarau d' Muttergottesglocke 1750 kg 1935 H. Rüetschi AG, Aarau e' St. Nikolausglocke 1250 kg 1935 H. Rüetschi AG, Aarau g' Schutzengelglocke 750 kg 1935 H. Rüetschi AG, Aarau
