Dennoch tragen beispielsweise alle drei grösseren Glocken in ihrer reichhaltigen Zierde auch Salbeiblätter, wohl weniger aufgrund deren Symbolik für Kraft und Gesundheit, sondern um mit der Abdruckqualität des fein geäderten Blattes die Meisterschaft in der Gussausführung zu belegen. Der Giesser der kleinsten Glocke, Bonifaz Walpen aus dem nahen Reckingen, bekundete gerade mit der sauberen Gussausführung oftmals Mühe und schmückte seine klanglich guten Glocken eher karg.

Glockendetails