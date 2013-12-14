Inhalt

Glocken der Heimat - Oberdorf, Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Das einheitliche, sechsteilige Geläut ist im Kanton Solothurn eines von mehreren Ensembles, die in der Nachkriegszeit von der Karlsruher Firma Bachert in die Schweiz geliefert wurden.

Durch die engen Jalousien klingt es ausgesprochen geschlossen. Es ersetzt vier historische Glocken, die grösstenteils während des Dreissigjährigen Krieges aus Frankreich nach Oberdorf gelangten und heute in der Turmhalle abgestellt sind. Glockendetails Ort Oberdorf SO Objekt Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Konfession katholisch Aufnahme 1962 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser cis' Christus 1823 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe e' Hl. Michael 1236 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe gis' Hl. Joseph 715 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe h' Hl. Antonius von Padua 380 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe cis" Bruder Klaus 322 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe dis" Muttergottes 259 kg 1961 Gebrüder Bachert, Karlsruhe

