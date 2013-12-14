Inhalt

Glocken der Heimat - Oeschgen, St. Kosmas und Damian Fünfstimmiges Geläut von bescheidener Grösse, das jedoch durch seine erst kürzlich installierte neue Grundglocke den Turm nun ausfüllt und gut zum Dorf passt.

In Klangfülle und innenharmonischer Reinheit übertrifft die neue Glocke ihre älteren, etwas kurzatmigen Schwestern deutlich und bildet dadurch ein besonders wohltuendes Fundament. Glockendetails Ort Oeschgen AG Objekt St. Kosmas und Damian Konfession katholisch Aufnahme 2006 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser e' Johannes Nepomuk 1200 kg 1998 H. Rüetschi AG, Aarau gis' St. Michael 518 kg 1911 Hermann Rüetschi, Aarau h' Ave Maria 390 kg 1911 Hermann Rüetschi, Aarau cis" Kosmas und Damian 260 kg 1911 Hermann Rüetschi, Aarau e" St. Joseph 159 kg 1911 Hermann Rüetschi, Aarau

