Glocken der Heimat
Oeschgen, St. Kosmas und Damian
Fünfstimmiges Geläut von bescheidener Grösse, das jedoch durch seine erst kürzlich installierte neue Grundglocke den Turm nun ausfüllt und gut zum Dorf passt.
In Klangfülle und innenharmonischer Reinheit übertrifft die neue Glocke ihre älteren, etwas kurzatmigen Schwestern deutlich und bildet dadurch ein besonders wohltuendes Fundament.
Glockendetails
|Ort
|Oeschgen AG
|Objekt
|St. Kosmas und Damian
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|2006
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|e'
|Johannes Nepomuk
|1200 kg
|1998
|H. Rüetschi AG, Aarau
|gis'
|St. Michael
|518 kg
|1911
|Hermann Rüetschi, Aarau
|h'
|Ave Maria
|390 kg
|1911
|Hermann Rüetschi, Aarau
|cis"
|Kosmas und Damian
|260 kg
|1911
|Hermann Rüetschi, Aarau
|e"
|St. Joseph
|159 kg
|1911
|Hermann Rüetschi, Aarau
