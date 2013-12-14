Inhalt
Glocken der Heimat
-
Pfeffikon, St. Mauritius
Überraschend umfangreiches Siebnergeläut, eine gelungene Gesamtleistung der Giesserei Rüetschi.
Das gewählte Motiv ist eine Transponierung des Basler Münstergeläutes. Ein kleines, achtes Glöcklein im Chortürmchen wurde gleichzeitig gegossen und setzt die Tonfolge fort.
Zuvor hatten verschiedene Generationen lothringischer Wandergiesser zweimal ein vierstimmiges Geläut für Pfeffikon gegossen, zunächst 1637 und wiederum nach einem verheerenden Brand 1679.
Glockendetails
|Ort
|Pfeffikon LU
|Objekt
|St. Mauritius
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|2001
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a°
|4152 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|cis'
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|e'
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|fis'
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|gis'
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|a'
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|cis"
|1936
|H. Rüetschi AG, Aarau
