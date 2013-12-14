Das gewählte Motiv ist eine Transponierung des Basler Münstergeläutes. Ein kleines, achtes Glöcklein im Chortürmchen wurde gleichzeitig gegossen und setzt die Tonfolge fort.

Zuvor hatten verschiedene Generationen lothringischer Wandergiesser zweimal ein vierstimmiges Geläut für Pfeffikon gegossen, zunächst 1637 und wiederum nach einem verheerenden Brand 1679.

Glockendetails